أزمة عاطفية السبب.. دفن جثة كهربائي شنق نفسه بكرداسة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة كهربائي شنق نفسه داخل منزله بمنطقة كرداسة، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، واستمعت إلى أقوال أهل المجني عليه وشهود العيان المحطين بمسرح الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة كهربائي في عقده الثاني من العمر، مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرة المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بسبب فشله في علاقة عاطفية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.