أوكرانيا: مقتل وإصابة أربعة أشخاص في قصف روسي لمنطقة سومي

أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي الأوكرانية، أن قصفا مدفعيا روسيا للمنطقة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في بلدة كراسنوبيليا في المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه "في الليلة الماضية وصباح اليوم، نفذ الروس 19 قصفا على المناطق الحدودية والمراكز السكانية في منطقة سومي وتم تسجيل ثمانية وثلاثين انفجارا".

وأوضحت أنه تم استهداف بلدات سومي وبيزدريك وميكولايفكا ويوناكيفكا وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكا بيساريفكا ونوفا سلوبودا وإسمان".