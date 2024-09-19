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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة أربعة أشخاص في قصف روسي لمنطقة سومي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي الأوكرانية، أن قصفا مدفعيا روسيا للمنطقة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في بلدة كراسنوبيليا في المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه "في الليلة الماضية وصباح اليوم، نفذ الروس 19 قصفا على المناطق الحدودية والمراكز السكانية في منطقة سومي وتم تسجيل ثمانية وثلاثين انفجارا".

وأوضحت أنه تم استهداف بلدات سومي وبيزدريك وميكولايفكا ويوناكيفكا وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكا بيساريفكا ونوفا سلوبودا وإسمان".

أوكرانيا منطقة سومي