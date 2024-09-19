محافظ البحيرة تشهد احتفالية العيد القومي من مرسى الحرية بمدينة رشيد| صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور حازم الديب، نائب المحافظ واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، احتفالية العيد القومي للمحافظة من مرسي رشيد التاريخية، وذلك تزامنًا ببدء احتفالات المحافظة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير المساعد والعميد أ ح حسام شبل، المستشار العسكري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية ومواطني رشيد.

مراسم الاحتفال بالعيد القومي في البحيرة

وبدأت مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة، ثم التوجه إلى المنصة الرئيسية، حيث تم عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك طابور عرض عربات الزهور للوحدات المحلية، وسط أجواء مفعمة بالوطنية والفخر.

وخلال كلمتها في الاحتفالية، تقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ولشعب البحيرة العريق وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والدينية بتلك المناسبة والذكرى الجليلة.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، عن سعادتها بحضور احتفالية العيد القومي لأول مرة منذ توليها منصب محافظ البحيرة، معربةً عن صادق شعورها بالفخر والسعادة فى هذا اليوم المشهود، يوم النصر وقهر الغزاة على أيادي الأجداد في يوم التاسع عشر من سبتمبر 1807 وسيظل هذا اليوم عنونًا كبيرًا فى قلوب أهل البحيرة ومصر كلها نباهى ونفاخر بكل ما سطروه من ملاحم الوطنية والتضحية دفاعا عن ارض رشيد وبوابتها الأمينة لمصر كلها، مؤكدةً أننا وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي نتطلع لغد مليء بالمنجزات والتقدم والأمجاد الكبيرة.

وأضافت المحافظ، أن مدينة رشيد الخالدة تعد رمزًا لتاريخ عظيم وأمجاد لا تُنسى، فهي التي شهدت اكتشاف حجر رشيد الذي فتح للعالم نافذة على أسرار الحضارة المصرية القديمة، مشيرةً إلى أن المدينة تتحول اليوم إلى متحف مفتوح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشهد ميلادًا جديدًا كمدينة تاريخية ومركز حضاري عالمي.