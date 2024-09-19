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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس بالسنبلاوين

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين وهي (مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين إحلال كلي، ومدرسة السعيد عبد العظيم الابتدائية بقرية الشعالة إنشاء جديد).

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس مجاهد عطيه رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وثمن اللواء مرزوق دور رئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهلية لتقليل كثافات الفصول وتطوير العملية التعليمية وإدخال نوعيات جديدة من التعليم في الدقهلية مثل التعليم الياباني والتعليم التجريبي، مشيراً إلى أن الدقهلية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المدارس .
وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظة الي رئيس هيئة الأبنية التعليمية تقديراً لدوره في دعم محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين إحلال كلي على مساحة 1,233 متر مربع بإجمالي عدد فصول 16 فصلا بتكلفة 8,5 مليون جنيه ومدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائية بقرية الشعالة إنشاء جديد على مساحة 1,850 متر مربع بإجمالي عدد 16 فصلا بتكلفة 13,5 مليون جنيه .

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افتتاح عدد من المدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية اللواء طارق مرزوق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تطوير المدارس هيئة الأبنية التعليمية السنبلاوين الدقهلية