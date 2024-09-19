وول ستريت جورنال: البنتاجون يخشى من عملية برية إسرائيلية في لبنان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يخشى شن إسرائيل عملية برية في لبنان بعد تفجير أجهزة النداء الخاصة بأعضاء حزب الله.

وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن أوستن قال لمسؤولين كبار آخرين في البنتاجون في اجتماع يوم الاثنين إنه يخشى أن تشن إسرائيل هجوما.

وفي وقت سابق، رأت البعثة الإيرانية أن الولايات المتحدة، باعتبارها حليفة إسرائيل، مسؤولة عن أفعالها.

وذكرت شبكة سي إن إن أيضًا أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالعملية المخطط لها في لبنان.