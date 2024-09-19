ads
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وول ستريت جورنال: البنتاجون يخشى من عملية برية إسرائيلية في لبنان

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يخشى شن إسرائيل عملية برية في لبنان بعد تفجير أجهزة النداء الخاصة بأعضاء حزب الله.

وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن أوستن قال لمسؤولين كبار آخرين في البنتاجون في اجتماع يوم الاثنين إنه يخشى أن تشن إسرائيل هجوما.

وفي وقت سابق، رأت البعثة الإيرانية أن الولايات المتحدة، باعتبارها حليفة إسرائيل، مسؤولة عن أفعالها.

وذكرت شبكة سي إن إن أيضًا أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالعملية المخطط لها في لبنان.

البنتاجون عملية برية إسرائيلية في لبنان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن