المتهم بقتل صديقه في السلام: «خلافات شغل السبب وماكنتش أقصد أقتله»

تباشر نيابة السلام التحقيق مع عامل متهم بقتل زميله بسبب خلافات في العمل بمنطقة السلام.

وقال المتهم في التحقيقات خلافات شغل السبب ولم أقصد قتله غصب عني، مضيفا أنه تشاجر مع المجني عليه وآثار غضبه بكلماته وطعنه في الحال ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه.

وأمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات في العمل أقدم فيها الأول علي طعن الأخير بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.