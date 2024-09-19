تحرير 33 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بمخابز في الغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي بكفر الزيات لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا على بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقري بنوفر وكفر الشيخ على وكوم مهنا بمركز كفر الزيات والتي تمكنت من تحرير 33 محضرا .

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير عدد من المحاضر لمخابز كفر الزيات نقص وزن 19 جرام، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة تشغيل ، وبقرية بنوفر نقص وزن 8 جرام، ونقص وزن 13 جرام، وعدم وجود لوحة تشغيل، اما في قرية كفر الشيخ على مركز كفر الزيات نقص وزن 19 جرام ، ومخبز بقرية كوم مهنا عدم وجود لوحة تشغيل.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير7 محاضر عدم حمل شهادة صحية و9 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 9 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .