تفاصيل مناظرة النيابة لجثة سيدة سقطت من الأسانسير بمدينة نصر

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط أسانسير تستقله من الطابق السادس في منطقة مدينة نصر، وتبين أن السيدة في العقد الثالث من عمرها ولقيت مصرعها نتيجة سقوطها مما أصابها بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء جسدها وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى للوفاة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة داخل بئر أسانسير من الطابق السادس في مدينة نصر.

بالانتقال والفحص، تبين أن السيدة سقطت من الطابق السادس في بئر الأسانسير حال دخولها المصعد، حيث فوجئت بعدم وجوده وسقطت، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.