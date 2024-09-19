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الخميس 19 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الخارجية تتابع حادث انقلاب سيارة تحمل مصريين في ليبيا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث انقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا أمس الأربعاء، والذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

الخارجية الهجرة إنقلاب سيارة تحمل مصريين فى درنة درنة ليبيا