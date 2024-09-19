الأركان الأوكرانية: مقتل وإصابة 1130 جنديا من الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 أن روسيا تكبدت حوالي 632.630 قتيلًا وجريحًا في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و19 سبتمبر 2024.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها إلى أن الجيش الروسي خسر 1130 جنديًا قُتلوا أو جُرحوا في المعارك خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أنه منذ بدء الحرب في فبراير 2022، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 8705 دبابة روسية (بما في ذلك 14 في الـ 24 ساعة الماضية)، و17093 (+13) مركبة قتالية مدرعة، و18177 (+23) نظام مدفعية، و1189 (+1) قاذفة صواريخ متعددة، و947 نظام حرب مضاد للطائرات، و2592 صاروخ كروز. كما خسر الجيش الروسي 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15417 (+63) من الطائرات التكتيكية بدون طيار، و28 سفينة حربية/قاطعة، وغواصة واحدة، و24839 (+55) مركبة وشاحنة وقود، و3109 قطعة من المعدات الخاصة.