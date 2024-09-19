زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه ساحل غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ زوارق حربية تابعة لجيش الاحتلال، أطلقت قذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.