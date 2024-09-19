كيف يتعلم الشخص اكتساب الثقة بالنفس؟

يعاني الكثير من الناس مشاكل الثقة بالنفس ناتجة عن عدة أسباب ربما من الطفولة أو المنزل، وعندما يكبرون قد يظل الأمر معهم ويحتاجون إلى كسب الثقة في النفس من جديد وينصح الأطباء والخبراء النفسيين بعدة خطوات لتكون شخص واثق من نفسه وهي:

-لا تترك شعور عدم الثقة بالنفس أو أنك غير جدير بأي شيء إيجابي يتملكك.

-لا تقارن نفسك بالآخرين وكون شخصيتك المستقلة.

-اعمل على تعزيز صورتك الداخلية بالحديث الإيجابي.

-ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.

-حب نفسك أولا وتحدث مع نفسك أنك تستحق الحب من الجميع.

-التأمل الذاتي الداخلي لحقيقتك ومعرفتك بنفسك جيدا وبإيجابياتك واحترامك لذاته.

-معاملة النفس بحكمة دون جلد للذات أو مبالغة في نقد نفسك.

-وضع أسس واضحة من الاحترام والتقبل والنقد الإيجابي ولا تسمح لأحد بتخطيها مهما بلغت علاقته بك.

-طلب المساعدة من المختصين النفسيين عند العجز عن تحسين الصورة الداخلية للمرأ من تلقاء نفسه.

-تقدير الذات فتدني تقدير الذات غالبا يبدأ في مرحلة الطفولة.

-لتعزيز التقدير الذاتي والثقة بالنفس اعرف السبب الرئيسي لهذا الشعور.

-استبدل أفكارك الجديدة حول نفسك بأفكار جديدة

تبدأ تعزيز التقدير الذاتي بالرغبة في التغيير.

-تحدي النفس المستمر بعادات إيجابية.

-العلاقات الصحية تساعد على تعزيز الثقة بالنفس.

-الحد من العلاقات السامة التي تقلل منك وتضعك دائمًا في موضع التشكيك بالنفس بدلًا من حثك على التغيير البناء.

-احصل على قسط جيدًا من النوم.

-ممارسة أنشطة التأمل.