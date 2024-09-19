محافظ الإسكندرية يستعرض المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية يصاحبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد نموذج للموقف التنفيذي لقطاع القوس الغربي وعرض لمشروع القوس الشرقي لمحور اللواء عمر سليمان.

يأتي ذلك في إطار التنسيق مع نواب مجلسي النواب والشيوخ واطلاعهم على مجهودات الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية الصناعية اللوجيستية، بمدينة برج العرب ومحيطها، ثم إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، وذلك بطول 20 كم وعرض 6 حارات لكل اتجاه، بالإضافة استعراض الموقف التنفيذي لمشروع القوس الشرقي بطول 27 كم.

كما تم عرض كامل للمخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتكامل بين أجهزة الدولة مجتمعة بعدد 26 مشروعا بتكلفة 50 مليار جنيه خلال الفترة عام 2014 حتى تاريخه حيث تم الانتهاء من 17 مشروعا منهم بتكلفة 23 مليار جنيه.

كما تناول العرض الموقف التنفيذي للخطة الجاري تنفيذها بالإسكندرية حاليًا من خلال أجهزة الدولة متمثلة في (محافظة الإسكندرية، وزارة النقل، وزارة الإسكان) والتي تشمل تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 23.5 مليار جنيه، كما تم تقديم شرح لكيفية ربط الخطط التنفيذية للمشروعات ومصادر تمويلها للوصول إلى حل جذري للتكدسات المرورية وخلق محاور طولية وعرضية تمثل شرايين جديدة للإسكندرية.

وفي ختام جولته تم تفقد مشروع إنشاء كوبري محور السادات على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، والذي يعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه فقط.