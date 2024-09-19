بحضور نائب محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين، بحضور احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة، جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت شعار "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى" واحتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضى.

حضر الفعاليات الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال جامعة أسوان، والدكتورة هبة سلامة، مدير فرع أسوان للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من القيادات الطبية والدينية والجامعية.

الاستعداد للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وفي كلمة محافظ أسوان التي ألقاها المهندس عمرو لاشين تم التأكيد على أنه جارٍ الاستعداد للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل 112 مركز طبي ووحدة صحية، و11 مستشفى بما يساهم في تحويلها لصروح طبية نموذجية لتؤدي الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية تتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية.

ولفت إلى أن الارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية يتماشى مع أهداف الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، حيث إن سلامة المرضى دائمًا ترتبط بشكل كبير بسلامة مقدم الخدمة وسلامة المنشأة، وكذا سلامة البيئة الصحية وهو النموذج المشرف والراقي الذي تم ويتم تحقيقه داخل الصروح الطبية المختلفة.

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