صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 30,575.15 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.24%، وصولًا إلى مستوى 2,915.26 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.69%، وصولًا إلى 7,118.9 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 10,171.35 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.78% وصولًا لمستوى 6,027.68 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.88%، ليصل إلى مستوى 37,499.18 نقطة، وأيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.86%، مسجلًا 13,268.8 نقطة.