الدكتورة جاكلين عازر تهنئ شعب البحيرة بالعيد القومي

تقدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بخالص التهنئة إلى جميع مواطني المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

وأكدت محافظ البحيرة، أن احتفالات هذا العام ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة بالمحافظة.

وأضافت المحافظ، أن هذه الإنجازات تعكس الجهود المتواصلة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، بما يحقق حياة كريمة وآمنة لأبناء البحيرة، ويعزز مسيرة التقدم والازدهار في كافة المراكز والقرى، وكل عام وأبناء محافظة البحيرة في تقدم وازدهار، ونعاهدكم على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بأحلام وتطلعات أهلنا الكرام لنعمل معًا ونبني مستقبلًا أفضل لأجيالنا القادمة، ونعزز مكانة البحيرة كصرح حضاري وتنموي رائد.