محافظ أسوان يلتقى وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والدعم الفنى والتكنولوجى المشترك بين المحافظة والمركز، وذلك من أجل التوسع فى استخدامات التحول الرقمى واستثماره لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

وقد حضر اللقاء كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال، أهمية مركز المعلومات بمجلس الوزراء بقيادة الدكتور أسامة الجوهرى ودوره فى دعم جهود المحافظة فى مجال التحول الرقمى ومواكبة آليات التطور التكنولوجى الحديثة، مشيداً باستخدام فكرة الجولات الافتراضية بتقنية (Virtual Reality) والاستفادة منها فى إنشاء خرائط إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات السياحية التى تمتاز بها أسوان .

إعداد قواعد بيانات شاملة عن جميع المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال مسئولى الجهات المعنية بسرعة حصر كافة المعلومات وإعداد قواعد بيانات شاملة عن جميع المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة بمختلف المجالات، بجانب المواقع الأثرية والأماكن السياحية والترفيهية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، وذلك تمهيداً لتجميع كل هذه البيانات وتحميلها على منصات إلكترونية متخصصة، مشيراً إلى أهمية ذلك فى إتاحة وتسهيل الفرصة لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق الترويج والتسويق السياحى المطلوب للمحافظة السياحية العريقة.

1000097614