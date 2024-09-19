نصائح وتحذيرات للأمهات قبل بدء المدارس.. فيديو

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن العام الدراسي لا يخص الطالب فقط وإنما الأهل أيضا، لافتا إلى أنه من الواجب عدم شكوى الأب والأم من الاستيقاظ مبكرا أمام الأبناء.

وتابع طارق إلياس خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: يجب نقل شعور جيد للأبناء بدخول المدارس، حتى لا يشعروا أن المدرسة تعد عبئا عليهم.

وبشأن المصروفات الخاصة بالدراسة، قال الدكتور طارق إلياس إنه من الأفضل استعمال الأدوات المدرسية الخاصة بالعام الماضي؛ نظرا للظروف الخاصة الاقتصادية التي تعيشها الأسر المصرية.

وواصل الدكتور طارق إلياس: إحدى الأمهات اشتكت لي من زيادة أسعار العيش الفينو، وأخبرتها بأن العيش الفينو أكثر ضررا على الأطفال، مع مراعاة استخدام العيش البلدي المفيد لصحتهم.



