رسائل نصية وصلت للإسرائيليين تدعوهم لمغادرة أماكنهم

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، أن رسائل نصية وصلت إلى الإسرائيليين تحت عنوان "تنبيه طارئ"، تدعوهم لمغادرة أماكنهم والبحث عن "منطقة محمية".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن الرسائل احتوت على رابط يوضح، بأخطاء إملائية، "يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية"، مما يعني إنذارا باحتمال سقوط صواريخ.

ونفت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إرسالها رسائل نصية تطالب الإسرائيليين بالدخول الفوري إلى الملاجئ والأماكن المحصنة.

وأكدت عدم وجود أي تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية، داعية الإسرائيليين إلى متابعة منصاتها الرسمية وعدم التعامل مع مثل هذه الرسائل التي وصفتها بـ"المشبوهة".