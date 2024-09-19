الأرصاد: فصل الخريف من مواسم الأمطار القوية التي تصل لحد السيول| فيديو

أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، ودرجات الحرارة خلال فصل الخريف.

وتابع الدكتور محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الخريف من مواسم الأمطار القوية التي تصل لحد السيول، بالنسبة للسواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقال القياتي، إن فصل الخريف قد يشهد ببعض الأحيان عدم استقرار فى الأحوال الجوية، منوهًا بأنه يعد من مواسم السيول الشديدة، سواء على مرتفعات سيناء أو مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

وواصل عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتعرص حاليًا لموجة ارتفاع بدرجات الحرارة تبدأ اليوم، وتستمر حتى الجمعة والسبت المقبلين، ولكن ذروتها تصل الجمعة إلى 37 درجة، ومع يوم السبت تعود لمعدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أنه خلال الجزء الأول من فصل الخريف، ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى، وهو أمر طبيعي ووارد، وتظل نسب الرطوبة مرتفعة، ولكن بمعدل أقل من الصيف والربيع.



