حزب الله يعلن مقتل 13 عضوا في انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية

أعلن حزب الله مقتل 13 عضوًا آخرين، ليرتفع إجمالي قتلاه أمس في انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية وضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى 20.

منذ أكتوبر، أعلن حزب الله عن أسماء 473 عضوًا قتلوا على يد إسرائيل وسط القتال الدائر.

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصًا قتلوا أمس بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله في جميع أنحاء لبنان.

وأعلن حزب الله أمس الأول الثلاثاء عن أسماء 12 عضوًا قال إنهم قتلوا على يد إسرائيل - بعضهم قُتل بعد انفجار أجهزة البيجر، والبعض الآخر في ضربات في جنوب لبنان.

في المجموع، اعترف حزب الله بمقتل 32 عضوًا في اليومين الماضيين.