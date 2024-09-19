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الخميس 19 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اتهام الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة في مولدوفا بالخيانة العظمى

مولدوفا
مولدوفا
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أعلن مكتب المدعي العام في مولدوفا، أن الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة إيجور جورجان في البلاد متهم بالخيانة العظمى.

وأوضح إميل جايتور، السكرتير الصحفي لمكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة والشؤون الخاصة في مولدوفا، أنه تم منح الشخص المتورط في القضية التي أعلن عنها مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة والقضايا الخاصة صفة المتهم"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف مكتب المدعي العام في مولدوفا أن جورجان "يتمتع بقرينة البراءة حتى القرار النهائي للمحكمة، وفقا للقانون".

وفي نهاية مايو، تم اعتقال زعيم حزب "الفرصة" المولدوفي، أليكسي لونجو، في مطار تشيسيناو.

مولدوفا الخيانة العظمى