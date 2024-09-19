محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية بتلبية مطالب واحتياجات 90 مواطنا ومواطنة

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لقائه الأسبوعى مع المواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية، والمديريات الخدمية، والوحدات المحلية، وذلك فى إطار حرصه على تحقيق الإلتحام المباشر مع هموم ومشاكل المواطن الأسوانى، وإتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة .

وعقب استماعه لشكوى 90 مواطن ومواطنة، وجه الدكتور إسماعيل كمال مدير الرى بسرعة تنفيذ أعمال التطهير وتبطين الترع الرئيسية والفرعية بوادى عبادى بمركز إدفو لتيسير وصول المياه وتغذية كافة الأراضى الزراعية المحددة بالزمام ، مع ضمان توفيرها بالكميات الكافية لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، مكلفاً بإيفاد لجنة من مسئولى الأبنية التعليمية للمعاينة الميدانية لأحد المواقع لدراسة استغلاله فى إنشاء مدرسة بقرية الشطب بالحجز بحرى بإدفو .

دراسة إقامة مخبز بلدى بمنطقة الخزان شرق

كما أعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليماته لمسئولى التموين بدراسة إقامة مخبز بلدى بمنطقة الخزان شرق لتوفير رغيف العيش لأهالى المنطقة بالكميات المناسبة، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة ومؤقتة من مؤسسة التكافل وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لعدد من الحالات الإنسانية ، وكذا توفير جهاز عروسة وأجهزة منزلية وغيرها من التجهيزات المنزلية .

وخلال اللقاء كلف محافظ أسوان مسئولى القطاع الصحى سواء بمديرية الصحة أو هيئة الرعاية الصحية أو المستشفى الجامعى بسرعة عمل الكشوفات وإجراء الأشعة والتحاليل وغيرها من الفحوصات الطبية اللازمة للحالات المرضية التى تحتاج إلى توفير علاج مناسب أو إجراء عمليات جراحية متخصصة ، بالإضافة إلى قيام مسئولى التربية والتعليم بدراسة ومراجعة طلبات لأولياء أمور بشأن نقل أبنائهم لمدارس قريبة من محل إقامتهم وذلك تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور وضمان حماية أرواح وسلامة أبنائنا الطلاب والتلاميذ من مخاطر الطرق والحوادث المرورية ، فضلاً عن قيام مسئولى مديرية ببحث طلبات لتوفير فرص عمل مناسبه لها وفقاً لمؤهلاتها الدراسية والعملية .

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