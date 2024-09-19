ضبط 638 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنيا.. صور

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 638 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء على مدار 5 أيام متتالية بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات الاحتكارية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 513 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع – عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات – عدم وجود شهادة)، و 123 مخالفات في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر – منتهى الصلاحية – مجهول المصدر – غش تجارى - عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين).

وتم تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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