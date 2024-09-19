لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف السفير التركي.. اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2024 - 10:16 ص

تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، السفير التركي بالقاهرة صالح موطلوشن في ندوة تعقد يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 حول آخر تطورات العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة والموقف التركي من تداعيات الصراع في المنطقة.

وقال وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية حسين الزناتي، إن اللقاء يأتي في إطار تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد تغيرات سريعة تتطلب مزيدًا من التعاون والتفاهم بين شعوبها.

وقال "الزناتي"، إن الحوار المفتوح سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً في القاعة المستديرة، بحضور النائب طارق الخولي، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، وذلك للمشاركة في النقاش.