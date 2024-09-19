محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة وسعات تخزينية لتوفير 8080 أسطوانة بوتاجاز يوميًا

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالمحاسب حسن بدوؤ، رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو، حيث تناول اللقاء التنسيق لقيام الشركة بإنشاء خط تعبئة ثابت وسعات تخزينية لأسطوانات البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، لتوفير 6880 أسطوانة يوميًا، وهو الذي يتكامل مع توفير 1200 أسطوانة أخرى من محطة التعبئة المتنقلة لأسطوانات البوتاجاز سواء للجمهور أو المستودعات بهدف تحقيق التوازن المطلوب، وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة بسعر المصنع للأسطوانة المنزلية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بالكميات التي تلبي الاحتياجات الجماهيرية، وفي ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

منع استغلال بائعي الأسطوانات للمغالاة فى سعرها

وأثناء اللقاء الذي حضره المهندس علاء عبد الله، مدير عام العمليات المركزية بالشركة، والمهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، وسيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس منصور مسعود، مدير فرع الشركة بأسوان، فضلًا عن محمد عبد القادر، مدير المنطقة الصناعية بالعلاقي.

أشاد الدكتور إسماعيل كمال، بالتعاون المثمر والبناء لشركة بوتاجاسكو لتوفير أسطوانات البوتاجاز لمواطني أسوان، ما يساهم بشكل مباشر في القضاء على أي شكاوى جماهيرية، ومنع استغلال بائعي الأسطوانات للمغالاة في سعرها، علاوة على عدم وجود أي احتكار لهذه السلعة الهامة.

وأكد محافظ أسوان على تقديم كامل الدعم لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل، وخاصة أن مصلحة المواطن الأسواني تقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، ولذا نعمل على رفع أي معاناة عن كاهله من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة له.

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