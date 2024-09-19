محافظ البحيرة تفتتح 3 مشروعات تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي

تفتتح الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التنموية الخدمية الهامة في قطاع الصرف الصحي، بعدة مناطق بنطاق المحافظة تزامنًا مع بدء الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، وضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصرف الصحي

ومن المقرر افتتاح مشروع صرف صحي حي الزهور (محطة 6) بمركز رشيد، ويعد المشروع واحدًا من المشروعات الكبرى التي تخدم المنطقة حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1,25 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه، ويتكون المشروع من محطة رفع وخط طرد بطول 5 كم، وشبكة انحدار بطول 1,5 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تسليم محطة الرفع وخط الطرد، كما تم نهو شبكة الانحدار وجاري تسليم المشروع بشكل كامل، ليخدم حوالي 2500 نسمة من سكان حي الزهور برشيد.

كما ستفتتح محافظ البحيرة، مشروع صرف صحي قرية الجدية بمركز رشيد، و يهدف المشروع إلى تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية الجدية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3,5 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليون جنيه، ويشتمل المشروع على محطة رفع وخط طرد بطول 6 كم، وشبكة انحدار بطول 9 كم، حيث تم تسليم محطة الرفع وخط الطرد وجزء من الشبكات بطول 4 كم، وجاري استكمال باقي الشبكات لتغطية احتياجات القرية، ويخدم المشروع 21,000 نسمة من سكان قرية الجدية.

وتفتتح الدكتورة جاكلين عازر، توسعات مشروع صرف صحي إدكو، يعد هذا المشروع من أهم التوسعات التي تشهدها مدينة إدكو وقرى بلاج و6 أكتوبر وتقدر الطاقة الاستيعابية الحالية للمحطة بـ 40 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تم توسعة المحطة من 20 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، وبلغت تكلفة المشروع 600 مليون جنيه، ويغطي المشروع مساحة فدان واحد ويتكون من محطتي رفع، إحداهما رئيسية، وخطوط طرد بطول 606 كم، وشبكات انحدار بطول 73 كم، وتم الانتهاء من تسليم محطة المعالجة ومحطتي الرفع وخطوط الطرد، بالإضافة إلى تسليم حوالي 63 كم من شبكات الانحدار، وجار استكمال أعمال التسليم تباعًا، ويخدم المشروع 150 ألف نسمة من سكان مدينة إدكو وقرى بلاج و6 أكتوبر.

تأتي هذه الافتتاحات في إطار حرص محافظة البحيرة على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، بما يسهم في توفير بيئة صحية نظيفة لجميع أبناء المحافظة.