هل لصقات الأنف فعالة لعلاج الشخير؟

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الشخير اثناء النوم وهي مشكلة مزعجة لأصحابها والمحيطين بهم وظهرت في السنوات الأخيرة لاصقات توضع على الأنف من أجل علاج الشخير ولكن هل تلك اللاصقات فعالة؟ وكيف تعمل بكل بساطة وهي توضع بشكل سطحي وخارجي على الأنف، فإذا كان الشخير بسبب انسداد بسيط في مجرى التنفس في الأنف تعمل تلك اللاصقات على فتح مجرى التنفس في الأنف مما يسمح بدخول كمية أكبر من الهواء بسهولة أكبر، وبالتالي تقليل الجهد المطلوب للتنفس خلال النوم.

وتبرز “البوابة نيوز” طريقة عمل لصقات الأنف وفقا لموقع healthline الطبي:

تلصق على جانبي الأنف بحيث ترفع وتفتح الممرات الأنفية، ويساعد على تقليل الانسداد وتحسين تدفق الهواء.

تساعد الأشخاص الذين يعانون من انسداد خفيف في الأنف أو أولئك الذين يعانون من شخير ناتج عن انغلاق الممرات الأنفية عند النوم.

تكون فعالة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من انسداد أنفي بسبب احتقان الأنف أو انحراف الحاجز الأنفي.

إذا كان الشخير ناتجاً عن أسباب أخرى مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو زيادة الوزن، فقد لا تكون اللصقات كافية لعلاج المشكلة.



- فوائد لصقات الأنف:

تستخدم لتحسين التنفس عن طريق توسيع فتحات الأنف، مما يسمح بمرور كمية أكبر من الهواء إلى الجهاز التنفسي.

تستخدم بشكل رئيسي أثناء النوم أو خلال الأنشطة البدنية لتحسين تدفق الهواء.

تعمل عن طريق رفع جانبي الأنف بلطف عندما تلصق على الجلد فوق فتحات الأنف وهذا التمدد يؤدي إلى توسيع الممرات الهوائية الأنفية، مما يقلل من المقاومة أثناء التنفس ويزيد من كمية الهواء المتدفقة.

تساعد في تحسين تدفق الهواء إلى الرئتين، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف أو صعوبة في التنفس أثناء النوم.

تقليل الشخير، مما يوفر نومًا أكثر هدوءًا للأشخاص ولمن ينام بجانبهم.

يستخدمها الرياضيون لتحسين تدفق الأكسجين إلى الجسم أثناء التمارين، مما قد يحسن من أدائهم الرياضي.

تساعد في تحسين جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف أو توقف التنفس أثناء النوم.

ميزات وعيوب لصقات الأنف

بسيطة وسهلة التطبيق، ولا تتطلب أي تجهيزات معقدة.

لا تحتوي على أدوية أو مواد كيميائية، مما يجعلها خيارًا آمنًا لكثير من الأشخاص.

على المدى القصير فعالة وتعطي نتائج فورية لتحسين تدفق الهواء عند وضعها.

-عيوب لاصقات الأنف: