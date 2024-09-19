بعد التفجيرات الأخيرة.. "البيجر" و"ايكوم" في لبنان.. الكشف عن مصدر إنتاجها.. والأمم المتحدة تحذر من التصعيد

شهدت لبنان على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سلسلة من انفجارات أجهزة الاتصالات "البيجر" و"إيكوم" اللاسلكية، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين وعناصر من حزب الله.

وأدت الانفجارات، يوم أمس الأربعاء، إلى مقتل 20 شخصا وجرح أكثر من 450 آخرين، بينما قتل، يوم الثلاثاء الماضي، 12 شخصا وأصيب حوالي 3000 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وتشير أصابع الاتهام نحو إسرائيل، حيث وقعت الانفجارات بعد ساعات من إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" بأن إسرائيل تمكنت من وضع مادة شديدة الانفجار داخل أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي اشتراها حزب الله، قبل أن تصل تلك الأجهزة إلى الحزب، حيث كشف مصدر أمني للقناة أن حزب الله اشترى الأجهزة قبل 5 أشهر بنفس وقت شرائه أجهزة "البيجر" تقريبا.

وفيما يتعلق بأجهزة الاتصالات "البيجر" اللاسلكية، أعلن وزير الدفاع التايواني ولنجتون كو، إن فريق الأمن الوطني في البلاد "يولي اهتماما كبيرا" لتفجير آلاف من أجهزة الاتصالات "البيجر" اللاسلكية، الذي استهدف حزب الله في لبنان، وهذا بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة.

وأوضحت شركة "جولد أبوللو" التايوانية إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

أما بالنسبة لأجهزة الاتصالات "إيكوم" اللاسلكية، كشفت الشركة المصنعة اليابانية عن إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان، متابعة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ حوالي 10 سنوات، تم إيقافها أيضا، وأن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وقالت الشركة، في بيان، أن طراز "آي سي-في82" هو جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق من ضمنها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014. وقد أوقف إنتاجه قبل حوالي 10 سنوات. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب الشركة.

وتابع البيان: “إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضا. ولم يحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شحن من جانبنا”، وأضافت أن المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية تباع حصرا من جانب موزعين معتمدين وأن برنامجها للتصدير يستند إلى الضوابط الأمنية التجارية في اليابان.

وأضافت الشركة: "كل أجهزتنا اللاسلكية تصنع في فرعنا للإنتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما في ظل نظام إدارة صارم، لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة من جانب شركتنا. كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج".

في سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان، التي وقعت يومي الأربعاء والثلاثاء، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن: "الأمين العام يحث جميع الجهات الفاعلة المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر".

وعلق جوتيريش على انفجارات يوم الثلاثاء، محذرا من خطر التصعيد في المنطقة.

وقال للصحفيين، خلال إفادة صحفية، أنه: "يجب فعل كل شيء لتجنب هذا التصعيد." وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إن انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية هي "ضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبرى".