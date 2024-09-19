بمشاركة 6 دول.. القومي لثقافة الطفل يحتفل بيوم الصداقة العالمي

تستقبل الحديقة الثقافية للأطفال، احتفالية المركز القومي لثقافة الطفل بيوم الصداقة العالمي، وذلك اليوم الخميس فى الخامسة مساءً، بمشاركة دول، فلسطين، اليمن، الصين، الهند، السودان، فنزويلا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة،

وتبدأ الاحتفالية بمشاركة الأطفال في مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية يقدمها فنانو المركز، ويليه افتتاح المعارض (معرض مصر في عيون أطفال العالم، المعارض التراثية، معرض إصدارات المركز)، ويقام عرض أزياء للبلاد المشاركة لعرض أزيائهم الرسمية والتراثية المشهورة وهى: فلسطين والهند والصين واليمن والسودان وفنزويلا.

كما يبدأ الاحتفال على المسرح الروماني بالسلام الجمهوري يعقبه كلمة مدير المركز الباحث أحمد عبد العليم، ثم كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم كلمة المستشارين الثقافيين للدول المشاركة، ويعقب ذلك تكريم الأطفال الموهوبين المشاركين في أنشطة الحديقة.

بينما يبدأ الحفل الفني بعروض فريق بنات وبس الاستعراضي بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، عرض مدرسة الفن الشرقي الصينية، عرض مركز مولانا أزاد الهندي، عرض دولة اليمن، عرض "ميريت تمشي على الحبل" للمركز القومي للترجمة، عرض فني للسودان، عرض الأراجوز، ويختتم الحفل بفقرات غنائية لفريق "كورال بنكمل بعض" لذوي الهمم بقيادة مايسترو الدكتور محسن صادق.