بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تراجع أسعار الذهب محليا رغم صعوده عالميا

شهدت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، انخفاضا طفيفا ، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وتراجع الذهب في مصر، جاء علي غير المتوقع ومخالفا لمعايير ارتباطه الرسمي ببورصة الذهب العالمية ، حيث شهدت الأسعار العالمية القفزة التاريخية التي شهدها سعر الأوقية عالميا في بورصة نيويورك بشكل غير مسبوق ، والتي سجلت 2,600.16 دولار لأول مرة في التاريخ ، قبل ان تتراجع إلى نحو 2549 دولار ، وذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة خلال اجتماعه أمس .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر تداولاً واقبالا في محلات الصاغة المصرية ” نحو 3470 جنيها للبيع و3460 جنيها للشراء .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “ أغلى و أعلي الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر” نحو 3965.75 جنيها للبيع و 3954.25 جنيه للشراء،

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2974 جنيها للشراء ، وحوالي 2974.25 جنيها للبيع .

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم في مصر 3624.75 جنيها للشراء ، و 3635.25 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس نحو 2,313 جنيها للشراء ، مقابل 2313.25 جنيه للبيع .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1977.25 جنيه للشراء ، و 1982.75 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 مستهل تعاملات اليوم 1482.75 جنيه للشراء ، و 1487.75 جنيها للبيع .



وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم. " و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب 27,760 جنيها للشراء و 27,680 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر أونصة الذهب العالمي “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” 2566 دولار للأونصة، الارتفاع الجنوني غير المسبوق في أسعار الذهب العالمية ، جاء بعد أن قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة دفعة واحدة خلال اجتماعه أمس ليخالف التوقعات التي كانت تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، ويبدأ بذلك السياسة النقدية التوسعية وسلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة.

ويعد هذا أول قرار لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي منذ عام 2020 لتصل الفائدة إلى منطقة 4.75% - 5.00%، ولكن القرار لم يكن بإجماع أعضاء البنك الفيدرالي حيث صوت أحد الأعضاء لخفض الفائدة ربع نقطة مئوية فقط.