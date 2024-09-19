محافظ السويس: تخفيض أسعار وحدات مشروع داره وفتح باب التقديم الأحد

أعلن محافظ السويس اللواء طارق حامد، عن تخفيض أسعار الوحدات السكنية الخاصة بمشروع داره لتكون مناسبة إلى جميع الفئات المختلفة من المواطنين على أن يتم فتح التقديم يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أنه تم عقد بروتوكول بين المحافظة وصندوق التنمية الحضارية بحيث يتم تسعير الوحدات السكنية دون احتساب قيمة الأرض لتصبح تكلفة الوحدة السكنية عبارة عن تكلفة (البناء - التشطيب - المرافق - تشغيل الكمباوند).

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده محافظ السويس مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات، بمبنى ديوان العام .

وقال محافظ السويس، إن سعر البيع للوحدات السكنية عقب تخفيض الأسعار يكون حسب نسبة التميز يتراوح ما بين 840 - 880 ألف للمنطقة الأولى (بجانب الصفا) (890 - 940) ألف للمنطقة الثانية (بجانب الحرية) - (950 - 980) ألف للمنطقة الثالثة (بجانب التوفيقية).

فى نفس السياق، أعلن محافظة السويس من خلال بيان، أنه تم تسليم الوحدات السكنية بمساحة 90 م² تقريبا عبارة عن (3) غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب في تجمع سكنى متكامل الخدمات.

وقال البيان:

- إتاحة فرصة التقسيط [ بدون فوائد لمدة خمس سنوات على أن يكون المقدم من ( 10 - 15 % ) من قيمة الوحدة - من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري بفائدة ميسرة من (3 - 8%) وفقا لشروط وضوابط التمويل العقاري].

- يمكن لطالب الوحدة تقسيط مقدم التعاقد بنسبة ( 10 % ) فقط من ثمن الوحدة السكنية لحين استكمال إجراءات التمويل العقاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم وفى حالة رفض البنوك للتمويل العقاري للوحدة السكنية يتم سداد نسبة (5 %) المتبقية خلال عام من تاريخ تحرير العقد وقبل استلام الوحدة ( أيهما أقرب ) .

- يتم دفع ( 7 % ) من قيمة الوحدة السكنية وديعة صيانة خلال العام الأول وقبل الاستلام للحفاظ على الكفاءة الفنية والأمنية للكمباوند .

- يتقدم راغبي الحصول على الوحدة السكنية للتقديم في شركة التسويق العقاري التابعة للصندوق ومقرها أرض المشروع بالمرحلة الثالثة (بجانب مدينة التوفيقية).

- يتم تسليم الوحدات السكنية المباعة خلال عام من تاريخ تحرير العقد - يبدأ الحجز من الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤.