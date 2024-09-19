تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع و775 شاحنة و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و 424 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع 351 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة CRUSTALC O على متنها 31000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3300 طن بضائع و370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي، اوروايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.