حياة كريمة.. قرى بجنوب بورسعيد تودع الحرمان من المياه والكهرباء.. والمواطنين: "شكرا يا ريس"

تودع قرى بجنوب بورسعيد، خلال الفترة المقبلة، الحرمان من وصول مواسير المياه والكهرباء إلى المنازل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في كافة قرى الجمهورية.

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أنه من ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، توفير كافة سبل الراحة للمزارعين لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الزراعة، لذلك يجرى جولات ميدانية مستمرة ويلتقي بالمزارعين للوقوف على مدى توافر كافة الخدمات ومستواها، والتحديات التي تواجه المزارعين، للعمل على حلها وتوفير حياة كريمة لهم، والارتقاء بمنظومة الزراعة.

وأشار المحافظ إلى أنه من ضمن طلبات المزارعين في جنوب بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة خدمات المرافق خاصة المياه والكهرباء بالمناطق الزراعية، وتطوير الخدمات الصحية من خلال إنشاء وحدة صحية تشمل كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية، وتقنين أوضاع أراضي وبيوت المزارعين، بما يتيح نقل محل الإقامة للمغتربين لتسهيل الحصول على الخدمات.

وشدد على أنه سيجرى رفع كفاءة وتطوير المرافق بالمنطقة من خلال مد خطوط المياه ةتوصيل الكهرباء لـ 60 منزل، بالتنسيق مع حي الجنوب، لافتا أن محافظة بورسعيد لن تدخر جهدا في تحمل تكاليف الارتقاء بالمرافق في هذه المناطق، لتوفير سبل الراحة للمزارعين، كما يجرى بحث إمكانية تقنين أوضاع منازل الأهالي والأراضي الزراعية في البداية، ومن ثم العمل في ملف تغيير محل الإقامة للمزارعين، للحصول على كافة الخدمات من محافظة بورسعيد بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن المزارع المصري في قلب و عين القيادة السياسية، وهناك توجيهات بتوفير كافة أوجه الدعم للتيسير على المزارع.

ومن جانبه، أبدى مزارعو وسكان قرى جنوب بورسعيد سعادتهم بالخطوات التي ستتخذها الدولة المصرية لتوفير "حياة كريمة" لهم، حيث قال بهنسي محمد، مزارع - بنبرة سعيدة - :"شكرا يا ريس عارفين انك بتحبنا واحنا نور عينيك واحنا كمان بنحبك".

اتفق مع محمد فهمي، سائق معدة زراعية، مؤكدا على أن هذا الخطوات التي ستوفر حياة كريمة لهم كان حلم سيتحقق على أرض الواقع في عهد الرئيس السيسي، مضيفا: "الأحلام بتتحقق ومستقبل أولادنا في يد أمينة".

أكدت "أم محمد"، ربة منزل، على أن وصول المياه والكهرباء سيوفر عليهم جهد كبير وأعباء مالية ضخمة، كما أن تغيير محل الإقامة سيساعدهم في الحصول على الخدمات المختلفة بسهولة.

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