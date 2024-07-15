الحبس سنة مع الشغل للمتهمين في قضية "منتجع الشيطان"

عاقبت محكمة شمال الجيزة ٧ متهمين بممارسة أعمال الفجور والشذوذ داخل فيلا فى القضية المعروفة إعلامياً ب"منتجع الشيطان" بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضعهم سنة تحت المراقبة بالإضافة إلى تغريم كل منهم ١٠٠ جنيه عن كل تهمة.

وتقدم المتهمين بمعارضة على الحكم الصادر ضدهم، وحددت المحكمة جلسة ٢٤ يوليو الجاري للاستئناف.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من مالك فيلا وسمسار ومؤجر و ٢ متعهدين حفلات وأحد المشاركين بالحفل.

وتبين أن المتهم الأول إلى السادس، متهمين بمساعدة وتسهيل ممارسة الفجور مع علمهم بذلك، كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع قد قدموا منزل المتهم الأول كمكان لممارسة هذه الأفعال المشينة.

أما المتهم السابع، فقد وجهت له النيابة تهمة ممارسة الفجور مع الذكور دون تمييز، وذلك عن طريق تحريضهم على ذلك.

وقد تمكنت النيابة من جمع أدلة قوية ضد المتهمين، حيث تم العثور على مقاطع فيديو فاضحة وصورا خادشة للمتهم السابع على هاتفه، بالإضافة إلى محادثات خادشة بينه وبين أصدقائه الرجال تؤكد تورطه في هذه الأفعال.