محافظ دمياط يبحث أزمة انتظار سيارات الأجرة والحركة المرورية في رأس البر

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الخطة المرورية لتنظيم الحركة بالمحاور والطرق الرئيسية ، حيث جاء ذلك خلال لقاء عقده مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والعميد حاتم طه مدير إدارة المرور.

وقد تناول اللقاء مناقشة آليات وضع أسس محددة تتواكب مع طبيعة كل منطقة وتعتمد على تنظيم انتظار سيارات الأجرة بالشوارع و تكثيف الحملات المرورية ، بما يحقق السيولة المرورية داخل الشوارع والطرق خاصةً خلال أوقات الذروة ، كما أكد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة انتشار تلك الحملات و وضع خطة محددة للعمل بمدينة رأس البر، وذلك لما تشهده خلال موسم الصيف من إقبال كبير من الزائرين ، وذلك لتحقيق سيولة الحركة ومنع اى تكدسات على شارع بورسعيد باعتباره من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة.

فيما وقد تابع محافظ دمياط آخر المستجدات المتعلقة بملفات العمل المختلفة بقطاع المرور ، حيث أكد متابعته الدورية لهذا الملف .

كما قرر وخلال جولة ميدانية تنظيم انتظار سيارات الأجرة بمنطقة باب الحرس لتحقيق السيولة المرورية بها خاصةً خلال أوقات الذروة لتنظيم الحركة بهذا المحور المرورى الهام .

كما حرص الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على اصطحاب وتواجد الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط لتفعيل دورها وتواجدها .

كما قام بجولات ميدانية في عدة مستشفيات حكومية لمتابعة سير العمل بها حيث تفقد مستشفى الأمراض الصدرية ، لمتابعة عمل النوبتجية المسائية ، وانضباط الأطباء وطاقم التمريض ، كما تفقد قسم العناية المركزة بها ، وتابع مدى توافر الأرصدة من المستلزمات الطبية و الأدوية ، وحرص أيضًا على التواصل مع المرضى للاطمئنان على صحتهم وتلقيهم العلاج اللازم .

مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد ، حيث تابع خلالها آلية العمل بقسم الاستقبال والطوارئ الذي شهد تردد ما يقرب من ٥١ حالة خلال النوبتجية المسائية، كما تفقد بعض الأقسام بها للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض.