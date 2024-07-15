جامعة بنى سويف تُطلق قافلة طبية شاملة لقرية بنى عدي

أطلقت جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، قافلة طبية شاملة لقرية بنى عدى بمركز ناصر والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وأيضاً في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوفير ودعم الخدمات الصحية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن قطاع خدمة المجتمع قد شارك فى فاعليات مبادرة " أنت الحياة " التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، من خلال القافلة الشاملة التي تم تنظيمها بمشاركة كليات الطب البشري، و العلاج الطبيعي، والتمريض، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة منطقة الوعظ للأزهر الشريف ببنى سويف. وقد تم الكشف على ١٨٣٦ حالة بالعيادات الطبية بالتخصصات المختلفة بعيادات الأطفال، الرمد، الباطنة، النساء، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامه، العلاج طبيعى، بالإضافة إلى حالات قياس الضغط والسكر ونسبة الأكسجين فى الدم، وتم صرف العلاج بالمجان لعدد 1115 حالة، وتحويل الحالات التي استدعت المتابعة الى المستشفى الجامعى.

وأضاف الدكتور سامح المراغي، أنه تم عقد مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية والدينية حول موضوعات متعددة منها الاكتشاف المبكر لأمراض الثدي، ومشاكل العمود الفقري وأساليب الوقاية، والتوعية الصحية حول استخدام الهواتف المحمولة وأضرارها للأعصاب، والإسعافات الأولية والنظافه الشخصية، كما تم عقد ندوة دينية عن مدي اهمية الترابط الاسرى ومواجهة الهجرة غير الشرعية، المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية والاشاده بالمبادرة الرئاسية اثنين كفاية ومبادرة مودة.