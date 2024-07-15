رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث إنشاء مركز خدمة لذوي القدرات الخاصة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد هيئة أمديست "Amideast" برنامج الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لبحث إنشاء مركز خدمة للطلبة ذوي القدرات الخاصة، حيث استعرض رئيس جامعة كفر الشيخ خدمات الجامعة لأبنائها الطلبة من ذوي القدرات الخاصة، والأنشطة التي توفرها الجامعة لهؤلاء الطلبة لدمجهم فى المجتمع.

وضم الوفد كل من الدكتور دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة، ومحمد على مدير برنامج الإعاقة ومنسق المشروع بأمديست (Amideast)، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات لدعم الطلبة ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات، وذلك تماشياً مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، موضحاً أنه تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون لإنشاء مركز لذوى القدرات الخاصة بالجامعة، يستهدف تطوير مهاراتهم ودمجهم فى المجتمع من خلال دورات تدريبية يوفرها المركز لهؤلاء الطلبة، مؤكداً أن الجامعة ستوفر الدعم الكامل ليكون هذا المركز مستدام لخدمة الطلبة ذوي القدرات الخاصة لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها فكرة الدمج الكامل.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم تجهيز المركز وفقاً لأحدث المواصفات الهندسية لكود الإتاحة، وربطه بمنظومة متكاملة من شبكة الإنترنت لتفعيل إستخدام الطلبة ذوي القدرات الخاصة لأجهزة الحاسب الآلي المقدمة من الهيئة، والعمل بشكل مخطط وهادف لرفع درجة الوعي لدى منسوبي الجامعة بقضية الإعاقة، مؤكداً على قوة العلاقة الإنسانية بين الطلبة ذوي القدرات الخاصة وجميع منسوبي الجامعة وتكاتف الجميع لدعمهم ومساندتهم، دمجهم وتمكينهم في كل الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات، خاصة في ظل وجود الكوادر البشرية الأكاديمية المتخصصة بالجامعة، مما يؤهل المركز تلبية احتياجات هؤلاء الطلبة بشكل مستدام وبجودة عالية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المركز يعتبر إضافة كبيرة لجامعة كفر الشيخ، وإحدى الخطوات الهامة التى تتخذها الجامعة فى سعيها نحو تطوير مهارات الطلبة ذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والمسابقات لتحفيز هؤلاء الطلبة على اكتشاف مواهبهم ورعايتها.

جدير بالذكر ان الوفد أجرى جولة تفقدية لمقر المركز، حيث أشاد الفريق بالمقر على كافة المستويات في تقديم الخدمات المتكاملة للطلبة ذوي القدرات الخاصة، والتعامل مع ملف الإعاقة بالجامعة بشكل أكاديمي ومهني واجتماعي على قدر عالي من الكفاءة المؤسسية .