رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا رفيع المستوى

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد كنسي رفيع المستوى برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بسطاوروس وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبرارى ودير القديسة دميانة ورئيس بيت العائلة بكفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي لجامعة كفر الشيخ، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التي تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة.

هذا وقد أعرب وفد الكنيسة عن سعادتهم البالغة بتواجدهم بجامعة كفر الشيخ متمنين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.