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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الشاعر تامر حسين يطالب شركة "روتانا" بدعم شيرين في أزمتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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طالب الشاعر الغنائي تامر حسين،  من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، دعم  الفنانة شيرين عبدالوهاب بشأن أزمتها الأخيرة معها.

ونشر تامر، عبر حسابه على "إكس" منشور قائلا: "أتمنى من شركة روتانا دعم شيرين عبد الوهاب نفسيا ومعنويا وأدبيا، الفنان بيموت لو أعماله الفنية إتأجلت وإتأخرت ودخل في خناقات ملهوش فيها وبيحُبط ومفيش حاجة بتديلهُ أمل غير النجاح ونشوة النجاح".

وأضاف: "شيرين مخلصه ألبوم حلو أوي ومتعوب فيه، زعلان جدا بشكل شخصي اني أتحرم من إني أسمع أغانيا بسبب خلافات ملهاش علاقة بالفن".

وتابع: "أتمنى الوصول لحل وسط وكامل احترامي لبنود التعاقد بين الطرفين وأتمنى نبسط الأمور والأعمال الفنية دي تشوف النور عشان خاطر شيرين وعشان خاطر تعب الصُناع ومتعة الجمهور العربي المُحب للفن الأصيل وتتحل الأمور على خير إن شاء الله".

يشار إلى أن النزاع بين شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شهد تصاعدا وسط اتهامات متبادلة، وصلت من جديد إلى حد تبادل التلويح باللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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