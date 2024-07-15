رئيس بني مزار: استمرار أعمال النظافة بالأحياء

تابع أحمد السايس رئيس مجلس ومدينة بنى مزار حملات النظافة بالمدينة، وشدد على رؤساء الأحياء ضرورة الاهتمام برفع المخلفات أول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وتفقد هانى الخولى نائب رئيس المركز حملات النظافة المكبرة بأحياء المدينة لرفع كفاءة مستوى النظافة

حيث تم تكثيف أعمال النظافة فى طريق مصر أسوان إلى مستشفى الحميات والصدر والمستشفى العام وطريق ابو حرب وطريق صندفا وطريق القيس وطريق البحر وشارع السلام وشارع مدرسة الصناعة وشارع العاشر من رمضان وشارع الجلاء وشارع الحرية وشارع ابو حسيبة وشارع عمر بن الخطاب وشارع الثورة .

واستمرت أعمال النظافة بالفترتين الصباحية والمسائية كما شارك رؤساء الأحياء والمشرفين العمال فى كنس الشوارع وتفريغ صناديق المخلفات لتحسين منظومة النظافة، كما وتم رفع كفاءة الطرق بالأحياء حيث تم تسويتها وتمهيدها بالجليدر لتحسين حركة السير أمام المواطنين، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بشأن الاهتمام بأعمال النظافة.