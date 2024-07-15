رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة للعام الجامعي 2024-2023

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الإثنين ١٥ من يوليو؛ معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة للعام الجامعي 2024-2023؛ وذلك تحت إشراف الدكتور عزت عبدالمنعم القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صفوت وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يضم المعرض؛ (٣٨) مشروع تخرج لطلاب كلية الهندسة بأقسام: (الهندسة المدنية- الهندسة الكهربية- هندسة التعدين والفلزات- الهندسة المعمارية- هندسة القوى الميكانيكية- هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج- هندسة الميكاترونيات - ميكاترونيات وروبوتات- هندسة العمارة الداخلية).

وتفقد الدكتور أحمد المنشاوي؛ المشروعات الطلابية التي تضمنها المعرض؛ مستمعاً إلى شرح مفصل من الطلاب حول أفكارهم، ومفاهيمهم الهندسية التي قدموها في مشروعاتهم، والتي تغطي مجموعة واسعة من الحلول الواقعية؛ لمواجهة التحديات، والمشكلات في مجالات؛ البيئة، والصحة، والطاقة المستدامة، وقضايا المياه، والتطورات التكنولوجية المتطورة؛ في العمارة ، والتصميم، والبناء، وتخدم المجتمع، والصناعة، والإنشاءات، وقطاع الخدمات.



وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بمستوى الإبداع، والابتكار الذي أظهره الطلاب في أعمالهم، والذي يعكس مهارتهم، وتفوقهم في تطبيق دراستهم ؛ في تنفيذ، وإخراج مشروعات رائدة ،ومبتكرة، تدعم خطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكداً حرصه على مشاركة الطلاب في احتفالهم؛ بعرض ثمرة مجهودهم طوال السنوات الدراسية، والتي أظهرت قدراتهم، ومواهبهم في المجالات الهندسية المختلفة، موجهاً الشكر؛ للطلاب، ولكافة أعضاء هيئة التدريس، والمشرفين على المشروعات على ما قدموه من جهد؛ لتخرج بهذا المستوى الرائع.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ أن إدارة الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب؛ للابتكار، والإبداع، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ثمرة جهودهم خلال سنوات الدراسة، وتعكس رؤية الجامعة؛ في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، والدولي.

وأكد الدكتور عزت مرغني؛ أن هناك تطوراً كبيراً شهدته مشروعات الطلاب هذا العام، والتي تميزت بتناول أفكار ابتكارية، وحلول متنوعة في الاستدامة ، والتكنولوجيا، والاهتمام بخدمة المجتمع من خلال تقديم حلول للكثير من التحديات التي تواجه المجتمع في شتى المجالات، موضحاً : إن هذه المشروعات لا تعكس فقط المهارات، والمعارف الفنية التي اكتسبها الخريجون؛ ولكنها- أيضاً- تظهر قدرتهم على التفكير النقدي ، وحل المشكلات المعقدة.

ضم فريق العمل المُشرف على تنفيذ، وتصميم المشروعات كلاً من؛ الدكتور وليد أبوالوفا الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور عبدالرحمن مرسي بقسم الهندسة الكهربية، والدكتور رفاعي أحمد شرقاوي بقسم هندسة التعدين والفلزات، والدكتورة أمل محمد إبراهيم بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور أحمد محمد ضياء الدين بقسم هندسة القوي الميكانيكية، والدكتور أحمد عطية بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج، والدكتور جمال عبدالناصر بقسم الميكاترونيات، والمهندسة علياء عرابي بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

تضمنت مشروعات تخرج قسم الهندسة المدنية؛ (مشروع هندسة الطرق والمطارات)، و(مشروع تحليل، وتصميم المنشآت العالية).

وشملت مشروعات قسم الهندسة الكهربية شعبة الاتصالات، والإلكترونيات؛ ( تنفيذ دوائر الاختبار لمعالج RISC‏)، و(تصميم، وتخطيط مكتبة وحدات بناء قياسية؛ للأجهزة الرقمية عالية السرعة)، و(عربة ذاتية القيادة مدعمة بخاصية الاتصال بين العربات)، و(تصميم، وتنفيذ نظام تدريب فلاش ريفلكس للاكاديميات الرياضية).

وتضمنت مشروعات شعبة الحاسبات والنظم بقسم الهندسة الكهربية؛ (التصميم، والتحكم في طاولة موازنة الكرة)، و (التصميم، والتحكم في نظام التعليق النشط للسيارات)، و (التصميم، والتحكم في ذراع روبوت)، و(معالج أنسجة حيوية أوتوماتيكي).

واشتملت مشروعات شعبةالقوى، والآلات بقسم الهندسة الكهربية ؛ (تصميم محطة شحن بالطاقة الشمسية لحافلات البطاريات ، وخلايا الوقود: دراسة حالة جراج جامعة أسيوط)، و(تصميم أنظمة توزيع كهربائية مستدامة لمبنى إداري، وحمام سباحة أولمبي).

وتضمنت مشروعات قسم هندسة التعدين، والفلزات؛ (تقييم، وتقدير احتياطيات الكاولين في وادي كلابشة-النوبة مصر)، و(إنتاج، وتوصيف سبائك الألومنيوم والتيتانيوم).

وشملت مشروعات قسم الهندسة المعمارية؛ (محطة نقل)، و (٥ مراكز أعمال)، و (مركز تجاري)، و (مركز ثقافي)، و (مركز طبي).

وتضمنت مشروعات قسم هندسة القوي الميكانيكية؛ (منظومة موانع دقيقة؛ للكشف عن الأمراض الفيروسية، تصميم الرقائق، واختباراتها الأولية)، و(تبريد مستدام لمبنى تعليمي؛ باستخدام مياه باطن الأرض)، و(تصميم جديد المقطر شمسي متكامل، مع مجمع شمسي فعال، وأحواض متعددة).

وشملت مشروعات قسم هندسة التصميم الميكانيكي، والإنتاج؛ (تصميم حلقة مغلقة مستدامة من الإمدادات: دراسة حالة جامعة أسيوط)، و(تصميم إطار للسيارات اللاهوائية).

وتضمنت مشروعات قسم هندسة الميكاترونيات؛ (روبوت ذو أرجل لعمليات البحث، والإنقاذ)، و(نظام ميكاترونيات؛ لتبريد فروة الرأس أثناء العلاج الكيميائي لمرضى السرطان)، و(تصميم، وتطوير نظام التواصل؛ بلغة الإشارة ثنائية اللغة)، و(جهاز كشف الفيروسات).

وشملت مشروعات قسم الميكاترونيات ، والروبوتات؛ (توصيل طبي- طيارة بدون طيار)، و(روبوت ذكي مستقل).

وشملت مشروعات قسم هندسة العمارة الداخلية؛ ( مركز تأهيل لرعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة)، و( ٢ مركز ترفيهي)، و(مركز تأهيل ذوي الإعاقة الجسدية).