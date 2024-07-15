تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

أسفر تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم عن مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط عنصرين آخرين تخصصوا فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بأسيوط .



جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى قضايا ما بين " سلاح ، ضرب ، إطلاق أعيرة نارية ، مخدرات ") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

باستهدافهم ولدى استشعار بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهم وضبط العنصرين الآخرين.. وعُثر بحوزتهما على (15 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.