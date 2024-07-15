16 مرشحا لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل لنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين، منذ قليل، أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وبلغ عدد المتقدمين (16) زميلا وزميلة وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادى أحمد عبادى الأهرام

2- بدوى طه محمد بدوى بدوى طه الأهرام

3- حسام الدين محمد على الكاشف حسام الكاشف أخبار اليوم

4- حسام عبد القادر عبد الباقى حفنى حسام حفنى الأنباء الدولية

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفى حسام السويفى الفجر

6- حسن رجب هريدى محمود حسن هريدى أخبار اليوم

7- حماد سعيد معتمد صالح حماد سعيد الرمحى الدستور

8- حنان محمد محمود عبد الله حنان الليمونى الغد

9- خالد حسين محمد عبد العزيز خالد حسين الوطن

10- صديق محمد نجيب عيسوى صديق العيسوى التحرير

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين صلاح النصيرى دار المعارف

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل عاطف مكرم الجمهورية

13- على محمد على زرزور على زرزور العربى

14- محمد حسن السيد عبد الساتر محمد المعبدى أ.ش.أ

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد محمد سليمان فايد الكرامة

16- مساعد أحمد على عبد الرحيم الليثى مساعد الليثى حر

وتتلقى اللجنة الطعون والتنازلات يومي 16،17 يوليو 2024 وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين الخميس 18 يوليو 2024، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.