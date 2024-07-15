إصابات كوبا أمريكا 2024 تلقى بظلالها على برشلونة

تتوالى ضربات بطولة كوبا أمريكا 2024، لفريق برشلونة الإسبانى، بعد نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها رونالد أراوخو، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة منتخب أوروجواى لنظيره البرازيل.

وأعلن الأتحاد الأوروجويانى تعرض مدافع برشلونة رونالد أراوخو، للإصابة خلال مباراة أوروجواي والبرازيل، ضمن منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا.

ولم يكشف الاتحاد الأوروجوياني، عن تفاصيل الإصابة التى تعرض لها أراوخو أو المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب فى الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت"، عن خضوع أراوخو لفحوصات طبية جديدة، اليوم الإثنين، فور وصوله إلى برشلونة، للتأكد من حجم الإصابة.

وأكدت على أن الإصابة جاءت أكثر خطورة من التوقعات، وستجبر المدافع الأوروجوياني على الخضوع لجراحة عاجلة.

وأشارت إلى أن إصابة أراوخو في نقطة حساسة، مما جعل خيار الجراحة إجباريا، لأن العلاج المحافظ لن يكون خيارا مناسبا للتخلص من الإصابة بنسبة 100%.

وتعتبر الجراحة هي البديل الوحيد لتجنب الانتكاسة مستقبلا، لكن أراوخو سيغيب بسببها عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

