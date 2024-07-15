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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مطروح يقود حملة تفتيشية على محلات الجزارة.. صور

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح يقود حملة تفتيشية على محلات الجزارة
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قاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على عدد من محلات الجزارة وبيع اللحوم وسط مدينة مرسى مطروح، يرافقه المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد المجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة وشرطة المرافق ومديرية الصحة ومباحث التموين. 

محافظ مطروح يوجه باستمرار الحملات لضبط الأسواق 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لضبط الأسواق والرقابة على المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها خاصة اللحوم؛ حرصا على صحة المواطنين من أهالي المحافظة وزائريها. 
 

إغلاق عدد من محلات الجزارة بوسط مطروح 

وفي ضربة قوية لملاحقة تجار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ تم الإغلاق الفورى لعدد من محلات الجزارة وسط المدينة بالشمع الأحمر، حيث تم خلال الحملة ضبط كميات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مذبوحة خارج مجزر المحافظة. 

وكذلك تم خلال الحملة رفع  الإشغالات الموجودة وإزالة التعدي على حرم  الشارع وتيسير حركة المواطنين، وتم تحرير عدد من المحاضر  بيئة  للمخالفات البيئية بمحلات الجزارة التى تم المرور عليها، وتم مصادرة الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بائعى تلك اللحوم المضبوطة وإزالة التعديات على حرم الشارع. 

سكرتير عام مطروح يقود حملة تفتيشية على محلات الجزارة

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