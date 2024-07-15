ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: كافة أعمال التطوير لصالح المواطن

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أحياء الزاوية الحمراء وحدائق القبة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم.

والتقى محافظ أثناء الجولة بعدد من المواطنين حيث استمع لآرائهم فيما يجري من تطوير، مؤكدًا أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة له .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  وعدد من قيادات المحافظة.

المنطقة الشمالية رفع كفاءة الحدائق محافظ القاهره