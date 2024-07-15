محافظ القاهرة: كافة أعمال التطوير لصالح المواطن

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أحياء الزاوية الحمراء وحدائق القبة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم.

والتقى محافظ أثناء الجولة بعدد من المواطنين حيث استمع لآرائهم فيما يجري من تطوير، مؤكدًا أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة له .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.