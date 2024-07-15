ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة ٣ أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم ٥٠ / ٢٠ بالحى الأول بالهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحى المقطم .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص.

العقارات المخالفة مخالفات البناء وإزالة التعديات محور ياسر رزق محافظ القاهره