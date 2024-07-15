وائل الفشني في ثاني ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجها الصيفى بحفل للفنان وائل الفشنى وفرقته فى الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٩ يوليو على مسرح أوبرا دمنهور.

ويأتي المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من الابتهالات والأناشيد الدينية الى جانب عدد من أعماله الخاصة ومنوعات من التراث الغنائى منها " عم غريب ، مولاى ، أدعوك ، المسك فاح ،مالى سواك بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى حققت له نجاحا جماهيريا منقطع النظير منها واحة الغروب - طايع - الحشاشين -بيت الرفاعى وغيرها .

يذكر أن الفنان وائل الفشنى ولد فى مركز الفشن بمحافظة بنى سويف وتأثر بأعظم المنشدين وهو القارئ الشيخ طه الفشنى ، درس فى مدارس الأزهر الشريف ثم ألتحق بمعهد الموسيقى العربية

شارك فى بداياته بالعزف والغناء مع الفنانين على الحجار ، فتحى سلامة ورؤوف الجناينى .

أشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لتترات المسلسلات .

ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان ويقام في الفترة من ١٨ يوليو إلى ١٠ أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.