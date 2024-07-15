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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. فؤاد عبدالواحد يحيي حفلات جولة المملكة بين الطائف وأبها

الفنان فؤاد عبد الواحد
الفنان فؤاد عبد الواحد
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أحيا الفنان فؤاد عبدالواحد ضمن حفلاته في جولة المملكة حفلين في مدينتي الطائف وأبها، بدأها مع جمهور مدينة الطائف في مسرح جامعة الطائف "القاعة الكبرى"، وسط حضور وتفاعل الحضور.

وقام فؤاد بالانتقال مباشرة بعد الحفل إلى مدينة أبها لإحياء الحفل التالي بمشاركة الفنانة آمال ماهر، حيث قدم أفضل أغنياته ذات الألوان الغنائية المختلفة على مسرح جامعة الملك خالد.

وقام فؤاد عبدالواحد بعد الانتهاء من حفلته في الطائف وأبها في جولة المملكة بشكر كل القائمين على تنظيم الحفلين وعلى رأسهم رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وقال عبر جميع منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "من ليالي جولة المملكة من الطائف إلى أبها، شكرا لهيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ ولشركة بنش مارك المبدعين على هذا التنظيم الممّيز، شكرا لأهل المملكة الغالين على الليالي الجميلة الي قضيتها معكم وعلى محبتكم و حفاوة استقبالكم، لمست زيادة الحب والتقدير من الجمهور السعودي الرائع".

 

صور فؤاد عبدالواحد يحيى حفلات جولة المملكة بين الطائف